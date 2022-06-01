На Сумщині упродовж доби вогнеборці п’ять разів приборкували загоряннями сухої рослинності та сміття 10 червня пожежно-рятувальні підрозділи виїздили на гасіння пожеж, пов’язаних із загоряннями залишків сухої рослинності та сміття у містах Суми, Шостка, Лебедин та у Великописарівській ОТГ.

Зокрема, о 14:02 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу на території одного із дачних масивів у м. Шостка. На гасіння прибуло відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, загорілися залишки сухої рослинності на занедбаних дачних ділянках. Ще до прибуття рятувальників дачники за допомогою лопати та відер з водою намагалися зупинити вогонь. О 14:32 бійці ДСНС локалізували загоряння, запобігши подальшому поширенню вогню та відвернувши небезпеку від розташованого поруч лісового масиву та інших ділянок. О 14:39 полум’я остаточно приборкали.

А у Сумах рятувальники запобігли перекиданню полум’я на дачний кооператив. Так, о 19:21 надійшла інформація про загоряння залишків сухої рослинності в районі Прокоф’євського мосту. Приборкувало пожежу відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 19:39 загоряння локалізували відвернувши небезпеку від розташованих поруч дачних ділянок. А о 20:36 пожежу ліквідували.

Наголошуємо, на Сумщині найвищий - 5 клас пожежної небезпеки! Через це значно зростає ризик виникнення пожеж в природних екосистемах. Рятувальники вкотре звертаються до громадян, будьте відповідальними у поводженні з вогнем та не паліть суху траву і сміття. При виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!

Головне управління ДСНС України у Сумській області