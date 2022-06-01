У бою за Україну загинув ще один роменчанин Знову сумна звістка сколихнула Роменську громаду...

3 червня 2022 року вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, героїчно загинув наш земляк, солдат Максим КІТ.

Призваний на військову службу, водій мінометної батареї десантно-штурмового батальйону до останнього виборював мирне небо над Україною.

Церемонія прощання із загиблим Героєм України відбудеться 12 червня о 12:00 годині на Алеї Слави.

Щирі співчуття родині, близьким, побратимам...

Вічна пам'ять українському захиснику! Нехай слава про нього живе у віках!