У бою за Україну загинув ще один роменчанин

3 червня 2022 року вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, героїчно загинув наш земляк, солдат Максим КІТ.
Призваний на військову службу, водій мінометної батареї десантно-штурмового батальйону до останнього виборював мирне небо над Україною.
Церемонія прощання із загиблим Героєм України відбудеться 12 червня о 12:00 годині на Алеї Слави.
Щирі співчуття родині, близьким, побратимам...
Вічна пам'ять українському захиснику! Нехай слава про нього живе у віках!