375 приватних володінь Охтирки отримають допомогу на індивідуальне опалення 10.06.2022 відбулось позачергове засідання виконавчого комітету, на якому розглянули 17 питань.

Перші 3 питання були пов’язані зі змінами до бюджету та звітом про витрачання резервного фонду. В процесі обговорення стало відомо, що невдовзі в багатоповерхівках Охтирки працюватимуть 68 ліфтів. Вже зараз за словами С.Бондаренка (УКБ ЖКХ) оглянули більше 60 ліфтів.

Без громадського обговорення, як пропонував очільник ОВА Д.Живицький, затвердили Порядок надання компенсацій комунальних послуг тим, хто надавав безкоштовно допомогу ЗСУ.

Для осіб, чиє житло зруйноване під час воєнних дій, затвердили Положення про порядок надання тимчасового житла.

Міський голова Павло Кузьменко повідомив, що має домовленість із СНАУ про надання 20 кімнат в гуртожитку, йдуть перемови щодо готелю «Нафтовик».

Члени виконкому затвердили Програму надання одноразової матеріальної допомоги власникам і співвласникам одноповерхових та двоповерхових житлових будинків/квартир Охтирської міської територіальної громади на відшкодування частини витрат, пов’язаних з облаштуванням індивідуального опалення у 2022 році.

На даний час передбачено 3 750 тис. грн. на 375 домоволодінь, це по 10 тис. грн. Вже написали заяви на отримання допомоги власники 140 домоволодінь. Це мешканці одноповерхових або двоповерхових будинків, що були підключені до центрального опалення, пише Охтирський міський портал.