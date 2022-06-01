Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:58220

375 приватних володінь Охтирки отримають допомогу на індивідуальне опалення

10.06.2022 відбулось позачергове засідання виконавчого комітету, на якому розглянули 17 питань.

Перші 3 питання були пов’язані зі змінами до бюджету та звітом про витрачання резервного фонду. В процесі обговорення стало відомо, що невдовзі в багатоповерхівках Охтирки працюватимуть 68 ліфтів. Вже зараз за словами С.Бондаренка (УКБ ЖКХ) оглянули більше 60 ліфтів.

Без громадського обговорення, як пропонував очільник ОВА Д.Живицький, затвердили Порядок надання компенсацій комунальних послуг тим, хто надавав безкоштовно допомогу ЗСУ.

Для осіб, чиє житло зруйноване під час воєнних дій, затвердили Положення про порядок надання тимчасового житла.  

Міський голова Павло Кузьменко повідомив, що має домовленість із СНАУ про надання 20 кімнат в гуртожитку, йдуть перемови щодо готелю «Нафтовик».

Члени виконкому затвердили Програму надання одноразової матеріальної допомоги власникам і співвласникам одноповерхових та двоповерхових житлових будинків/квартир Охтирської міської територіальної громади на відшкодування частини витрат, пов’язаних з облаштуванням індивідуального опалення у 2022 році.

На даний час передбачено 3 750 тис. грн. на 375 домоволодінь, це по 10 тис. грн. Вже написали заяви на отримання допомоги власники 140 домоволодінь. Це мешканці одноповерхових або двоповерхових будинків, що були підключені до центрального опалення, пише Охтирський міський портал.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Недригайлові вогнеборці оперативно ліквідували пожежу легковика (відео)
Сегодня 15:22
У бою за Україну загинув ще один роменчанин
Сегодня 15:05
375 приватних володінь Охтирки отримають допомогу на індивідуальне опалення
Сегодня 14:58
На Сумщині прогнозують дощ, грозу, град
Сегодня 14:55
Шосткинська громада проводжає в останню путь воїна-захисника
Сегодня 14:52
Сьогодні вночі не працюватиме Приват24
Сегодня 14:48
У Ромнах попрощалися із захисником України
Сегодня 14:44
У Середина-Буді п’яний водій намагався підкупити поліцейських
Сегодня 14:01
Гравці ЦОП вийшли у плей-офф молодіжного чемпіонату Європи
Сегодня 13:22
У Конотопі шахраї ошукали довірливих громадян більш ніж на 63 000 гривень
Сегодня 13:20
На Сумщині від осколкового поранення загинув поліцейський з Прикарпаття
Сегодня 13:14
У 100 км від Сумщини на росії сталася пожежа у військовій частині
Сегодня 13:01
view counter

Статьи

Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
Вчера 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Гранти для допомоги бізнесу під час війни
08.06.2022 15:14
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
08.06.2022 13:35
Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren
06.06.2022 18:16
Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
03.06.2022 10:37
Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах
02.06.2022 12:15
Управління з питань праці роз’яснює: поєднання роботи та волонтерської діяльності
01.06.2022 16:11
Герой України комбриг Кащенко про особливості війни та завдання командирів
01.06.2022 14:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50; 14.10; 16.10
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 15.45; 18.00
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.