На Сумщині від осколкового поранення загинув поліцейський з Прикарпаття 10 червня на Сумщині від осколкового поранення загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини, старший оперуповноважений управління боротьби з наркозлочинністю, майор Володимир Розвадовський.

Цю інформацію Суспільному підтвердила його колега Вікторія Козинчук.

"Він був справжнім як у житті, так і по службі. Я пропрацювала понад 20 років і кращих не знаю. Він був людиною своєї справи. Володимир весь час працював оперуповноваженим. Саме завдяки йому було розкрито 90% злочинів, якими займалося наше управління", — розповідає Вікторія Козинчук.

З її слів, Володимир Розвадовський з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну хотів йти воювати.

"Він шукав можливості, всюди записувався, щоб його взяли. З перших днів війни він хотів захищати державу. Наших працівників тоді ще не відправляли. Але він все-таки досяг свого. Вийшов на колишнього колегу та потрапив у полк поліції "Сафарі", — каже Вікторія Козинчук.

Поліцейський загинув внаслідок осколкового поранення в голову та ногу.

Володимир Розвадовський — уродженець села Хімчин, що на Косівщині. У бійця залишилися дружина та 2-річна донька. Йому було 37 років.

Сьогодні з Володимиром прощатимуться у рідному селі Химчин. 12 червня о 13:00 — у Будинку смутку в Івано-Франківську. Поховають захисника на Алеї слави у Чукалівці.