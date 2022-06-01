У Конотопі шахраї ошукали довірливих громадян більш ніж на 63 000 гривень Останнім часом на території Конотопського району почастішали випадки вчинення шахрайств. Лише за останній тиждень у поліції було зареєстровано чотири таких факти. За даними фактами працівники поліції відкрили кримінальні провадження, у ході яких ведуть пошуки зловмисників.

У першому випадку по допомогу до поліції звернулася 64-річна жителька Конотопського району. Жінка розповіла, що їй на мобільний зателефонував невідомий, який назвався представником банку та повідомив, що буцімто їй потрібно оновити дані. Жінка повідомила співрозмовнику конфіденційну інформацію, після чого з її рахунку зникло 27 000 гривень.

Ще одна жителька міста Конотоп потрапила у подібну пастку шахраїв. Як результат - з її банківського рахунку зникло майже 25 000 гривень.

А 32-річний житель Путивльщини знайшов на одному із Інтернет сайтів оголошення про продаж паливних карток однієї із АЗС. Зв’язавшись із продавцем, вони узгодили вартість. Після чого продавець наполіг на повній переоплаті. Покупець погодився, а після того, як переказав на картку «продавця» більш ніж 3 000 гривень, зв’язок з ним обірвався.

Намагаючись допомогти своїй подрузі, яка звернулася до неї через месенджер однієї із соціальних мереж, 37-річна конотопчанка перерахувала на рахунок нібито своєї знайомої 8 200 гривень. Як виявилося пізніше – заявниця спілкувалася з шахраями, які взламали сторінку її знайомої.

У поліції за вказаними фактами відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та вживають всіх необхідних заходів для встановлення осіб зловмисників та їх місцезнаходження.

Працівники поліції радять громадянам буди уважними і обережними, зважувати свої вчинки, особливо коли мова йде про ваші статки і не приймати необдуманих або поспішних рішень.

У разі будь-яких сумнівів щодо достовірності візитера чи співрозмовника, негайно перервіть спілкування зі своїм співрозмовником і зателефонуйте на цілодобову спецлінію «102». Оператор обов‘язково прийме ваш дзвінок, а працівники поліції нададуть всю необхідну вам у даному випадку допомогу.

Будьте пильними і не дайте себе ошукати.

Відділ комунікації поліції Сумської області