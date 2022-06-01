У Середина-Буді п’яний водій намагався підкупити поліцейських Чоловік запропонував правоохоронцям 5 000 гривень неправомірної вигоди за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Поліцейські від грошей відмовилися, а стосовно водія склали адміністративний протокол та відкрили кримінальне провадження.

Патрулюючи місто Середина-Буда, співробітники групи реагування патрульної поліції побачили скутер, що рухався з порушеннями Правил дорожнього руху. Правоохоронці вирішили перевірити водія і зупинили вищевказаний мототранспорт.

За кермом двоколісного перебував 39-річний місцевий житель з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Для проходження огляду на стан сп’яніння поліцейські запросили водія до лікарні.

Саме в медичному закладі водій і запропонував працівникам поліції 5 000 гривень неправомірної вигоди за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Правоохоронці від грошей відмовилися та попередили правопорушника, що за цю пропозицію передбачена кримінальна відповідальність, проте той наполягав на своєму.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група поліції, яка й задокументувала цей факт та відкрила стосовно чоловіка кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Крім цього, відносно водія правоохоронці склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Відділ комунікації поліції Сумської області