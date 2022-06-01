Поліція вилучила у сумського волонтера 1,5 тонни дизельного палива Поліція в Сумах затримала автомобіль з дизельним паливом, який належить сумському волонтеру. Чоловік говорить, що збирався передати паливо Збройним силам України. В поліції волонтеру закидають, що перевозив солярку, виготовлену з вкраденої нафти.

8 червня поліцейські затримали й опечатали автомобіль волонтера Дмитра Пугача, на якому перевозилося дизпаливо. Наступного дня увечері вони вилучити також бочки з пальним, говорить чоловік. Загалом це 1,5 тонни палива, пише Суспільне.

"У мене є товариш, який володіє заводом. Коли я до нього звернувся з проханням допомогти ЗСУ, він відгукнувся і передав у допомогу. Він безкоштовно це все віддав і коли ми вчора приїхали його зливати тут, приїхала поліція і почали пред’являти, що це незаконно, що ми його десь узяли незаконно. Я попросив на заводі співробітника, щоб він мені виписав якийсь документ – на постах показувати, що це не крадене, везу з певного місця, з заводу", - розповів Дмитро Пугач.



Фото: Ігоря Стрельцова

Адвокат волонтера Іван Страшок говорить, що поліціянти не показали йому всіх необхідних документів.

"Приїхали представники військової частини на автомобілях, повинні були забрати це дизельне пальне - близько 1,5 тонни. Якихось правових підстав я, як адвокат, не побачив, тобто, жодних процесуальних документів мені не було пред’явлено, ухвали слідчих суддів на обшук чи на арешт майна я також не побачив. На моє питання: чому блокують діяльність, сказали: приїде слідчий і все поясне. Приїхав слідчий і вже близько 1,5 години жодних пояснень я не отримав від слідчого", - розповів адвокат.



Фото: Ігоря Стрельцова

Старша інспекторка відділу комунікацій нацполіції Сумщини Вікторія Мкртчян 10 червня озвучила версію слідства.

З гідно з нею, водій автомобіля здійснював реалізацію паливно-мастильних матеріалів без відповідних ліцензій. Слідчі поліції в Сумській області проводять досудове розслідування за фактом виготовленні та збуду підакцизних товарів, а саме - пального, виготовленого, як вважають у поліції, із викраденої з магістральних нафтопроводів сировини. "На даний час паливно-мастильні матеріали вилучені та до слідчого судді направлено клопотання про арешт майна", - сказала Мкртчян.