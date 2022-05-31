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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:1476

Рештки свинячих туш з Донбасу виявили під Сумами

Рештки свинячих туш з Донбасу виявили городяни під Сумами — у районі вулиці Лебединської.

За словами чоловіка, який побачив стихійне звалище 5 червня, він звертався у поліцію. Про результати йому не відомо. Після дзвінка кореспондентів Суспільного 8 червня на місце виїхали представники обласного управління Держпродспоживслужби.

Чоловік, який забажав лишитися анонімним, зняв відео. На ньому люди говорять, що виявили звалище, коли шукали гриби.

"Ці продукти, відходи повинні утилізовані певним чином на утильзаводах. В цьому випадку викинуто просто неба, що певним чином створює екологічну небезпеку, в тому плані, що розмножуються патологічні організми. Ми зробимо дезінфекцію, а також заховання цього продукту. Закопування на глибину до 2 метрів і пересипанням хлорним вапном", — зазначив начальник управління Держпродспоживслужби області.

За печатками, які стоять на шкурах, можна було б визначити і прізвище того ветеринарного лікаря, який ставив відтиск, говорить Віктор Науменко, але, на жаль, державні реєстри під час війни не працюють. Це питання до правоохоронців.

"За печаткою можна визначити, де воно було забите і більш нічого. Кор.:– І де воно було забите? – Забите в південних регіонах нашої держави. Кор.:– Конкретніше можна сказати? – Конкретно – в районі Донбасу", — зазначив Науменко.

Телефоном старша інспекторка відділу комунікацій нацполіції Сумщини Вікторія Мкртчян сказала, що в неділю виїжджала оперативна група на місце звалища відходів, зафіксувала факт. Зараз проводиться перевірка.

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