Шість сіл хочуть від’єднатися від Роменської громади У Києві відбулося попереднє судове слухання про від’єднання шести сільрад від Роменської громади.

Жителі Пустовійтівки хочуть власну громаду. Вони бажають від’єднатися від Роменської тергромади. Зараз у Київському окружному адміністративному суді розглядають справу за позовом Пустовійтівської сільської ради, аби скасувати рішення Кабміну і визнати існування власної громади, пишуть Ромни24.

Крім Пустовійтівки, до них має увійти ще п’ять сільських рад – це Бобрицька, Біловодська, Зарудянська, Погожокриницька та Перехрестівська.

Отож, два дні тому, 06 червня відбулося попереднє судове слухання в Адміністративному суді міста Києва у справі щодо визнання протиправними та скасування розпорядження КМУ №723 від 16.06.2020 року “Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області” в частині включення до затвердженої території Роменської територіальної громади Пустовійтівської, Бобрицької, Біловодської, Зарудянської, Перехрестівської, Погожокриницької територіальних громад. Про це повідомляють на сторінці Пустовійтівська ОТГ.

«Сьогодні наші представники гідно захищають право вищезгаданих сіл на створення своєї громади. Звісно на цьому засіданні не обійшлося і без “приємних” сюрпризів від керівників Роменської ОТГ (хоча на зустрічі, яка відбулася 01.06.2022року з жителями Пустовійтівського старостинського округу нас переконували про інше). Протистоячи потужному бюрократичному опору, ми за створення з Пустовійтівської, Бобрицької, Біловодської, Зарудянської, Перехрестівської, Погожокриницької територіальних громад спроможної об’єднаної Пустовійтівської територіальної громади з центром у селі Пустовійтівка Роменського району Сумської області на Батьківщині останнього кошового отамана Запорізької Січі. Адже ми переконані, що БЮРОКРАТІЮ ЗАВЖДИ ПЕРЕМАГАЄ ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ ЛЮДЕЙ. Людей, що виросли на землі, яка завжди славилась козацьким родом, силою незламності духу та волі», – йдеться у повідомленні.

Останнє підготовче засідання до розгляду по суті призначено на 27 червня цього року.