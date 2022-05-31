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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Підполковника рф підозрюють у наказах про жорстоке поводження із затриманими цивільними у Конотопі

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури 7 червня 2022 року заочно повідомлено про підозру військовому коменданту гарнізону м. самари збройних сил російської федерації, який, у порушення законів та звичаїв війни, віддавав накази про жорстоке поводження з цивільними (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, зазначений військовослужбовець рф, який має звання підполковник, разом зі своїми підлеглими незаконно перетнув державний кордон України та брав безпосередню участь у злочинах на території м. Конотоп та Конотопського району Сумської області.

Так, 25 лютого 2022 року на в’їзді в с. В’язове військові рф на організованому ними блокпості зупинили автомобіль. Застосовуючи фізичну силу, затримали водія та перевезли на сільськогосподарське підприємство. Там вказаний підполковник, щоб залякати затриманого, віддав підлеглим наказ розстріляти його. Чоловіка змусили роздягнутися до спідньої білизни та тримали його упродовж 4-5 годин із кайданками на руках поруч із чорними поліетиленовими мішками, в яких, ймовірно, знаходились трупи. При цьому температура в приміщенні була близько +4 градусів Цельсія. Потім чоловіка відпустили.

Вже 28 лютого 2022 року військові рф за аналогічною схемою затримали іще двох місцевих жителів, які розвозили хліб. Підполковник наказав підлеглим одягти на них металеві кайданки та зав’язати очі. Утримували чоловіків на тому ж підприємстві. Затриманим, за вказівкою підполковника, систематично наносили удари прикладом предмета, схожого на автомат Калашникова. При цьому в них вимагали дані про цивільних мешканців м. Конотопа з проукраїнською позицією, місцезнаходження і розташування військових Збройних Сил України у м. Конотопі та місця зберігання зброї. Лише 2 березня 2022 року затриманих відпустили.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Пресслужба обласної прокуратури

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