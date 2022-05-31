У Боромлі на Сумщині прощалися з військовослужбовицею Євгенією Семененко Бойовий медик Євгенія Семененко служила в першій мотострілецькій роті першого мотострілецького батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Вона загинула на Херсонщині. 6 червня її поховали у селі Боромля Охтирського району.

Євгенія Семененко народилася в селі Залізничне на Лебединщині, там навчалася в школі. Вже, коли служила в лавах Збройних Сил, придбала будинок в Боромлі і переїхала сюди разом зі старшою сестрою і мамою. Зустрічаючи похоронну процесію, що йшла від дому військової, її односельці стали живим коридором, пише Суспільне.





"Вона закінчила медичне училище Лебединське. Після закінчення вирішила влитися до лав Збройних Сил і захищати Батьківщину таким чином. Коли почалася війна 24 лютого, вона залишалася служити. І ось доля так розпорядилася, що ця молода квіточка нашої громади, якій було всього 25 років, загинула, захищаючи нас", – говорить Тетяна Кліпацька, секретар Боромлянської сільської ради.

"Загинула молода людина, яка віддала життя за наше життя, за мир, за Батьківщину. Ми підтримуємо це все і дуже переживаємо за всіх наших воїнів, що там не передовій", – каже Валентина Ройко, мешканка с. Боромля.

Попрощатися з Євгенією на місцеве кладовище прийшли кількасот односельців та її бойові побратими.

"Вона обрала мирну і гарну професію – лікувати людей. Але так сталося, що вона була великим патріотом Батьківщини, тому більше 5 років присвятила служінню Батьківщині. Дуже прикро, що така молода, сповнена сил, якій би ще виходити заміж і виховувати діточок...", – говорить Олександр Євенко, вфіцер відділення комплектування першого відділу Охтирського РТЦК та СП.

"Я з нею зустрічався на День села: "Я хочу в армію, хочу здобути фах лікаря, заробити коштів, пройти практику". Вона дуже цілеспрямована була дівчинка. Потім вона пішла в АТО, 5 років майже, а загинула в Херсонській області. Швидкою вивозили пораненого, попала ракета – весь екіпаж загинув", – розповідає Василь Романіка, сільський голова Боромлянської громади.

Євгенії не стало 30 травня. Їй було 25 років.