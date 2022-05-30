Сьогодні ворог обстрілював Сумщину з мінометів

Сумщина.

Ситуація на прикордонні.

6 червня після 9 ранку з території росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді.

Після 14 години росіяни наче сказилися:

зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів.

Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів.

А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій.

Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїм територіям. Обстріляли н.п. тьоткіно, постраждали, за їх словами, будинки, залізнниця, завод.