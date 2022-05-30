Сьогодні ворог обстрілював Сумщину з мінометів

фото ілюстративне
Сумщина.
Ситуація на прикордонні.
6 червня після 9 ранку з території росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді.
Після 14 години росіяни наче сказилися:
зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів.
Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів.
А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій.
Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїм територіям. Обстріляли н.п. тьоткіно, постраждали, за їх словами, будинки, залізнниця, завод.
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