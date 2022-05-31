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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На Сумщині судитимуть чиновника за вирубку дерев у національному природному парку

Середино-Будським відділом Шосткинської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків начальника Улицького природоохоронного науково-дослідного відділення, який організував незаконну порубку 56 дерев.

За даними слідства, у листопаді 20221 року обвинувачений безпідставно збільшив площу та проклеймував дерева, які не були відведені для проведення санітарної вибіркової рубки в національному природному парку «Деснянсько-Старогутський». Після чого надав вказівку працівникам спиляти зазначені дерева. У подальшому він особисто надавав вказівки щодо перевезення спиляної деревини та її зберігання. При цьому обвинувачений склав неправдивий акт щодо заготівлі деревини.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 246 (незаконний поруб дерев на території природно-заповідного фонду) та ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури

Право
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