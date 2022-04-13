За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 5 вибухонебезпечних предметів 4 червня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та вилучили на території області 5 одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 2 - знищили, серед яких артилерійські снаряди, вогнемет, постріл гранатометний та ручна осколкова граната.

Дані вибухонебезпечні предмети були виявлені на території Тростянецької, Конотопської ОТГ та м. Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше не чіпати, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в оперативні служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!

Головне управління ДСНС України у Сумській області