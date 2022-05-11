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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:14811

На війні з рашистами загинули два глухівчанина

Про це повідомляє Глухівська міська рада.

Одразу два сповіщення про загибель прийшли у Глухів. Чорні звістки отримали дві родини військовослужбовців. Одразу двох побратимів втратив 16 окремий мотопіхотний батальйон.До війни у кожного з них було своє життя і плани, але у найкривавіший для країни час їх об’єднала люта рішучість воювати з окупантами. Вони не зрадили присязі, загинувши у Донецькій області під час виконання бойових завдань як герої.

Уродженець Глухова Олександр Олександрович СЕРДЮК (4.05.1981 – 1.06.2022) у боях - з першого дня повномасштабного вторгнення. У 2020 році він прийшов служити у ЗСУ звичайним солдатом. Але 41-річний чоловік не просто так мав псевдо «Підполковник», бо свого часу пройшов гарну школу однієї із секретних українських служб. Це був мудрий і досвідчений воїн, патріот.

Свого часу навчався у школі №6, Глухівському національному педуніверситеті, отримав фах юриста у Харківському національному університеті внутрішніх справ. У рідному місті у нього залишилась мама, у Сумах, де він жив останній час, - дружина і 9-річний син.

На фронті російсько-української війни склав голову 24-річний лейтенант Ігор Володимирович ТИЩЕНКО (17.10.1998 – 2.06.2022). Уродженець села Дунаєць, він у 2016 році після закінчення школи вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ. Спортсмен, активіст, лідер. Ігор був надзвичайно вмотивованим бійцем. Контракт із ЗСУ підписав ще у 2021 році, перед тим працював у Глухівському ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою, де викладав «Захист України», був офіцером-вихователем і вів гурток бойового мистецтва.

Глухівська міська рада висловлює щире співчуття рідним і близьких. Вони втратили синів і батьків, громада - вірних українців, сміливих воїнів, які мужньо і сміливо боронили нашу рідну країну від російських окупантів.

Вічна пам'ять захисникам України!

Їхні імена залишаться серед пантеону Героїв України!

Ми переможемо, бо наші українські воїни стоять за весь народ.

Про поховання буде повідомлено, як тільки тіла загиблих доставлять у Глухів.

Общество Загиблий воїн
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