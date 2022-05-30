На Охтирщині зупинили авто з нелегальною деревиною

У ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на виявлення фактів незаконного перевезення продукції лісового господарства, співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль ЗІЛ під керуванням 33-річного чоловіка.
Водій автомобіля не надав необхідних документів на деревину.
На місце події негайно була викликана слідчо-оперативна група, яка й задокументувала факт правопорушення.
Деревину та автомобіль співробітники поліції вилучили, а за даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 246 «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» Кримінального кодексу України.