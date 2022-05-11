У війні з рашистами загинув кролевчанин Про це повідомляє Кролевецька міська рада.

Кролевеччина втратила ще одного захисника України – Олійника Ярослава Анатолійовича, 13.11.1985 року народження. Народився та виріс у місті Кролевець. Закінчив Кролевецьку школу №3. Учасник АТО. Призваний на військову службу за мобілізацією 29.03.2022. Солдат мотопіхотного батальйону в/ч А4590. Одружений. Має двох малолітніх дітей. Вічна пам'ять та Слава Герою! Співчуття рідним та близьким.