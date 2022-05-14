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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
02.06.2022 17:011127

На Сумщині банківська працівниця привласнила кошти померлого клієнта

У Кролевці правоохоронці викрили жінку, яка привласнила чужі грошові кошти.

Працівниками ВПК в Сумській області спільно з слідчими відділення поліції № 1 (м. Кролевець), під процесуальним керівництвом Кролевецького відділення прокуратури, повідомлено про підозру колишній працівниці одного з банків, яка шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до автоматизованої банківської системи, привласнила близько 49 000 гривень, які перебували на депозитному рахунку померлого клієнта.

Встановлено, що жінка, використовуючи своє службове становище, шляхом підробки документів і внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи та електронного архіву відкрила банківську картку на депозитний рахунок померлого клієнта. Потім, шляхом проведення декількох операцій, здійснила вивід коштів на банківську карту та зняла готівку в банкоматі.

Наразі зловмисниці вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Право Депозит Кража
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