У Сумах патрульні зупинили п’яного водія, який ледь тримався на ногах

Подія сталася на проспекті Курському. Там за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили водія транспортного засобу Daewoo Lanos. Керманич підозріло маневрував на дорозі та наражав інших учасників дорожнього руху на небезпеку.
42-річний ледь на ногах тримався, коли вийшов з автівки. Він мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Огляд чоловік пройшов на місці. Результат 2,46 проміле алкоголю, що в понад 12 разів перевищує допустиму норму.
Від керування чоловіка інспектори відсторонили та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
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