Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:589

російське командування тримає в заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні

В західному військовому окрузі росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни.

У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу рф.

Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром “Пушкін”, м. Санкт-Петербург) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

російське командування тримає в заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні
Сегодня 10:58
Провідні сайти з пошуку роботи відтепер працюють разом
Сегодня 10:28
Сумські дзюдоїсти відзначилися в Польщі
Сегодня 09:52
Сумчани у складі збірної з біатлону розпочали тренувальний збір
Сегодня 09:11
Вночі ворог здійснив чотири обстріли Сумщини
Сегодня 08:49
У Сумах протягом цього тижня будуть видавати продуктові наботи певним категоріям
Сегодня 08:28
Поліцейські Шостки розшукують трьох безвісти зниклих неповнолітніх вихованців дитячого центру
Сегодня 07:06
Вночі ворог завдав авіаційного удару по селам Сумського району
Сегодня 07:00
На Курщині загинуло 7 військових рф
Вчера 22:34
Сумський каратист виграв бронзу чемпіонату Європи
Вчера 22:00
На Сумщині правоохоронці встановили місцезнаходження 16-річної дівчини
Вчера 18:56
В Охтирці рятувальники разом з добровольцями ліквідовували наслідки ворожих авіаударів
Вчера 17:56
view counter

Статьи

Кадетський корпус у Сумах: вивозять навіть батареї та унітази!
Сегодня 10:40
П'яні окупанти, випалені квартири й "Россия" на паркані: як Тростянець оговтується після пережитих звірств
28.05.2022 12:55
8,4 тисячі абонентів без тепла та гарячої води. Як в Охтирці планують відновлювати теплопостачання після руйнування ТЕЦ
28.05.2022 09:28
"Ми не знаємо, де його тіло". Рідні не можуть поховати воїна Владислава Шевцова з Ямпільщини на Сумщині
26.05.2022 13:42
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
25.05.2022 17:51
Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло
25.05.2022 15:42
В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG
25.05.2022 13:25
Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов
25.05.2022 12:11
З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)
25.05.2022 10:52
Сергій Чередніченко: «Інколи тренуємося і під час повітряної тривоги, і під час артобстрілу»
25.05.2022 09:33
Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
24.05.2022 14:29
Герой України, командир 58-ої бригади Дмитро Кащенко: "Армія росії - не друга армія світу, а найдовша армія світу"
24.05.2022 09:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 18.10
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
11.15; 17.10
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.45
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 14.30; 17.30
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 18.20
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Кино Планета Кіно
11.45; 17.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.40

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.