У Сумах проводять перевірку та призначають субсидії з травня Департаментом соціального захисту населення проводиться робота щодо призначення житлової субсидії 25557 домогосподарствам на наступний період.

Для отримання сумчанами субсидії на період з травня департаментом перевіряється склад зареєстрованих, наявність боргів по оплаті за житлово-комунальні послуги, направлені відповідні запити щодо отримання інформації про доходи.

Вже перевірено склад зареєстрованих осіб по 9648 домогосподарствам, із яких по 34 виявлено зміни (представники інформовані про надання нового пакету документів), по 1622 домогосподарствам виявлені прострочені борги по оплаті за ЖКП, що не дасть їм права на автоматичний розрахунок розміру субсидії з травня (необхідно або погасити борг, або його реструктурувати, заявник інформовані).