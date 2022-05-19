На Сумщині проходять навчання з тактичної медицини за стандартами НАТО Відповідний Меморандум підписали керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, керівник Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергій Бутенко, а також представники благодійних фондів «The Austere Medical Relief Group» та «Меліос» та проекту «Міжнародний штаб допомоги українцям»

«Ми вже виконуємо Меморандум ще до його підписання, адже кілька тижнів в області вже проходять навчання з тактичної медицини за всіма міжнародними стандартами. Вже перша група отримує сертифікати, − повідомив голова обласної військової адміністрації. − Ці навчання мають серйозно підготувати наших бійців, які або беруть або братимуть участь у бойових діях».

Більша частина навчання − практична, де імітуються реальні умови бойових дій. Військові вчаться на практиці надавати першу медичну допомогу собі та своїм побратимам.

«Ми формуємо змішані групи, де є представники ЗСУ, тероборони, добровольчих формувань територіальних громад, представники нацгвардії та нацполіції, щоб вони далі могли цей досвід поширювати, − додав Дмитро Живицький. − Бонусом для тих, хто навчається, є забезпечення тактичною аптечкою, щоб навчена особа мала технічні можливості врятувати життя своє та оточуючих».

До кінця травня планується за курсом «Тактична медицина для українців» навчити 70 осіб. За літо заплановано навчити 1000 людей, які обов’язково отримають тактичні аптечки, зібрані на стандартами НАТО і зможуть надавати першу медичну допомогу на рівні кращих міжнародних практик.

Дмитро Живицький подякував усім учасникам Меморандуму за співпрацю, завдяки якій є реальна можливість врятувати життя українських воїнів.

Керівник проекту «Міжнародний штаб допомоги українцям» Ганна Крисюк констатувала, що на Сумщині перший пілотний проект вже відбувся.

«Об’єднуючи зусилля − ми рухаємось до перемоги. І ми сьогодні говоримо про те, що вже ефективно впроваджується на Сумщині», − наголосила вона.

Представник благодійного фонду «Меліос» Дмитро Кулібан розповів журналістам, що навчання триває 4 дні. Інструкторами є фахівці обласного центру екстреної медичної допомоги та військові медики з США.

«Наші інструктори, які працюють із цим курсом, є досить професійними. Вони мають сертифікати від Європейської ради реанімації, а у двох тренерів навіть є сертифікати Всесвітньої організації охорони здоров’я. Завдяки цьому навчанню наші спеціалісти зможуть ще більше підвищити свій рівень викладання», − додав керівник Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергій Бутенко.

Представник благодійного фонду «The Austere Medical Relief Group» Таннер Ларсен поділився враженнями проробленої роботи: «Коли я прибував в Україну, я не очікував таких результатів. Бійці говорять, що курс справді потрібен, він унікальний. Українці швидко вчаться і ми випускаємо групу людей, які знають і вміють надавати першу допомогу за міжнародними стандартами».