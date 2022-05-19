Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:46162

На Сумщині проходять навчання з тактичної медицини за стандартами НАТО

Відповідний Меморандум підписали керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, керівник Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергій Бутенко, а також представники благодійних фондів «The Austere Medical Relief Group» та «Меліос» та проекту «Міжнародний штаб допомоги українцям»

«Ми вже виконуємо Меморандум ще до його підписання, адже кілька тижнів в області вже проходять навчання з тактичної медицини за всіма міжнародними стандартами. Вже перша група отримує сертифікати, − повідомив голова обласної військової адміністрації. − Ці навчання мають серйозно підготувати наших бійців, які або беруть або братимуть участь у бойових діях».

Більша частина навчання − практична, де імітуються реальні умови бойових дій. Військові вчаться на практиці надавати першу медичну допомогу собі та своїм побратимам.

«Ми формуємо змішані групи, де є представники ЗСУ, тероборони, добровольчих формувань територіальних громад, представники нацгвардії та нацполіції, щоб вони далі могли цей досвід поширювати, − додав Дмитро Живицький. − Бонусом для тих, хто навчається, є забезпечення тактичною аптечкою, щоб навчена особа мала технічні можливості врятувати життя своє та оточуючих».

До кінця травня планується за курсом «Тактична медицина для українців» навчити 70 осіб. За літо заплановано навчити 1000 людей, які обов’язково отримають тактичні аптечки, зібрані на стандартами НАТО і зможуть надавати першу медичну допомогу на рівні кращих міжнародних практик.

Дмитро Живицький подякував усім учасникам Меморандуму за співпрацю, завдяки якій є реальна можливість врятувати життя українських воїнів.

Керівник проекту «Міжнародний штаб допомоги українцям» Ганна Крисюк констатувала, що на Сумщині перший пілотний проект вже відбувся.

«Об’єднуючи зусилля − ми рухаємось до перемоги. І ми сьогодні говоримо про те, що вже ефективно впроваджується на Сумщині», − наголосила вона.

Представник благодійного фонду «Меліос» Дмитро Кулібан розповів журналістам, що навчання триває 4 дні. Інструкторами є фахівці обласного центру екстреної медичної допомоги та військові медики з США.

«Наші інструктори, які працюють із цим курсом, є досить професійними. Вони мають сертифікати від Європейської ради реанімації, а у двох тренерів навіть є сертифікати Всесвітньої організації охорони здоров’я. Завдяки цьому навчанню наші спеціалісти зможуть ще більше підвищити свій рівень викладання», − додав керівник Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергій Бутенко.

Представник благодійного фонду «The Austere Medical Relief Group» Таннер Ларсен поділився враженнями проробленої роботи: «Коли я прибував в Україну, я не очікував таких результатів. Бійці говорять, що курс справді потрібен, він унікальний. Українці швидко вчаться і ми випускаємо групу людей, які знають і вміють надавати першу допомогу за міжнародними стандартами».

Общество Тактична медицина
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах проводять перевірку та призначають субсидії з травня
Сегодня 10:19
На Сумщині проходять навчання з тактичної медицини за стандартами НАТО
Сегодня 09:46
Вночі ворог вдарив ракетами по Краснопіллю
Сегодня 09:10
У Глухівську лікарню привезли новий рентген-апарат
Сегодня 08:57
Шахраї ошукують родичів захисників України
Сегодня 08:57
На Конотопщині на футболі збирали кошти на підтримку ЗСУ
Сегодня 08:29
У Шостці станція юних натуралістів поділилася з переселенцями розсадою
Сегодня 08:01
Надвечір 24 травня ворог знову обстріляв прикордоння Сумської області
Вчера 19:20
У Сумах черговий порив водогону: хто без води?
Вчера 18:00
У Ромнах вогнеборці ліквідували загоряння сухої рослинності
Вчера 17:50
У Глухові збираються дерусифікувати 53 вулиці
Вчера 17:45
Сумчани обурились забороною входу у двір 5-поверхівки у середмісті
Вчера 17:25
view counter

Статьи

Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
Вчера 14:29
Герой України, командир 58-ої бригади Дмитро Кащенко: "Армія росії - не друга армія світу, а найдовша армія світу"
Вчера 09:12
"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці Білопілля на Сумщині про ракетний обстріл військами РФ
23.05.2022 22:30
"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
23.05.2022 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
23.05.2022 12:06
Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
22.05.2022 16:30
Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном
22.05.2022 16:14
Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
22.05.2022 15:13
Какие кроссовки выбрать на лето?
21.05.2022 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
20.05.2022 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
19.05.2022 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
19.05.2022 10:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.