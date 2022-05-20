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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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В Охтирці розслідують загибель працівників ТЕЦ від авіаудару рф як нещасний випадок

В Управлінні держпраці України в Сумській області ведеться розслідування групового нещасного випадку, який стався в результаті авіаційного удару Охтирської ТЕЦ

Комісія під головуванням першого заступника начальника Управління Держпраці у Сумській області провела чергове засідання, на якому:

- розглянуто інформацію про нещасний випадок;

- розподілено функції між членами комісії;

- складено протокол засідання комісії.

Голова комісії обстежив місце події, де стався нещасний випадок.

Вже розглянуті наявні на підприємстві документи та матеріали стосовно нещасного випадку та надіслані запити до відповідних закладів охорони здоров’я для отримання медичних висновків. Робота комісії триває.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу збройними силами російської федерації міста Охтирка стався груповий нещасний випадок на ТОВ «Брокенергія»: постраждало 9 працівників, в т.ч. 5 осіб загинуло.

Управління Держпраці у Сумській області

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