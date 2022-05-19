Надвечір 24 травня ворог знову обстріляв прикордоння Сумської області Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) з території рф в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету.

Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Оперативне командування "Північ"