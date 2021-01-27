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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:507

Підписано Закон про стягнення активів з осіб, які підтримують агресію рф

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб» (проект № 7194), який Верховна Рада ухвалила 12 травня 2022 року.

Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія такої санкції, пише ligazakon.net.

«Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників», - зазначив Глава держави.

Так, визначено, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб. Очікується, що таким органом стане Міністерство юстиції України, яке має організувати роботу з виявлення та розшуку таких, що підлягають блокуванню, активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України.

Крім того, здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Зауважимо, що 21 квітня 2021 року Верховна Рада проголосувала за цей Закон, однак Президент Володимир Зеленський повернув його зі своїми пропозиціями до Парламенту для повторного розгляду в сесійній залі. Після ухвалення Закону з поправками Глава держави підписав документ.

Право Закон України Підтримка агресії
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