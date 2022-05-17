Всю ніч рашисти вели обстріли по Сумщині - подробиці (фото) Про останні події на Сумщині від очільника ОВА Дмитра Живицького.

Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці.

Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар.

В результаті - постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Також ворог зі своєї території вночі вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району.