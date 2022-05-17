Всю ніч рашисти вели обстріли по Сумщині - подробиці (фото)

Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці.
Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар.
В результаті - постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено.
На щастя, обійшлося без людських жертв.
Також ворог зі своєї території вночі вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району.
Центр протидії дезінформації застерігає: росія готує провокації на Сумщині з використанням «блукаючих мінометів»....
За процесуального керівництва Шосткинської та Охтирської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1...
Про ситуацію на Сумщині розповідає очільник ОВА....
Про це повідомляє Держприкордонслужба України....
Про обстріли України зі сторони рф повідомляє Оперативне командування "Північ"....