Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:13867

Всю ніч рашисти вели обстріли по Сумщині - подробиці (фото)

Про останні події на Сумщині від очільника ОВА Дмитра Живицького.

Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці.
Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар.
В результаті - постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено.
На щастя, обійшлося без людських жертв.

Також ворог зі своєї території вночі вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району.

Фото
Общество Російсько-українська війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Обережно: росія готує провокації на Сумщині з використанням «блукаючих мінометів»
20.05.2022 09:24

Обережно: росія готує провокації на Сумщині з використанням «блукаючих мінометів»

Центр протидії дезінформації застерігає: росія готує провокації на Сумщині з використанням «блукаючих мінометів»....

Поранення цивільного та пошкоджені будинки на прикордонні Сумщини
18.05.2022 15:34

Поранення цивільного та пошкоджені будинки на прикордонні Сумщини

За процесуального керівництва Шосткинської та Охтирської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1...

Ніч на Сумщині пройшла знову не спокійно - Дмитро Живицький
18.05.2022 09:46

Ніч на Сумщині пройшла знову не спокійно - Дмитро Живицький

Про ситуацію на Сумщині розповідає очільник ОВА....

Цієї ночі ворог обстріляв Сумщину з «градів»
18.05.2022 09:25

Цієї ночі ворог обстріляв Сумщину з «градів»

Про це повідомляє Держприкордонслужба України....

рашистська орда продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини
17.05.2022 11:58

рашистська орда продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини

Про обстріли України зі сторони рф повідомляє Оперативне командування "Північ"....

view counter

Статьи

Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
Сегодня 12:06
Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
Вчера 16:30
Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном
Вчера 16:14
Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
Вчера 15:13
Какие кроссовки выбрать на лето?
21.05.2022 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
20.05.2022 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
19.05.2022 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
19.05.2022 10:20
Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
18.05.2022 19:46
Дмитро Живицький про ситуацію на кордоні Сумщини, Охтирську ТЕЦ, посівну та ЗНО
18.05.2022 11:56
Продовольча криза та голод - черговий фейк росії
18.05.2022 10:25
Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі
17.05.2022 18:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.