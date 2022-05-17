Дмитра Євдокимова з Сумщини нагородили орденом “За мужність” посмертно Президент 19 травня підписав Указ про нагородження державними відзнаками захисників України. Солдат Дмитро Євдокимов з Тростянця посмертно отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня.

Дмитро Євдокимов став на захист України 26 лютого. Загинув 29 березня. Йому було 23 роки.

Про те, що Дмитра не стало, друзі дізналися від його мами у спільних чатах, пише Суспільне.

“Спочатку був шок, бо фотокартка цієї звістки, не знаю, як вона називається правильно, там був неправильно вказаний рік народження. Були сумніви. Думаю, може, щось не так, може, десь перевірити. Почав дивитися дату народження – і почало все сходитися. Просто потім перетелефонували батькам і пояснили, що то була “одруківка”, – розповів 2 квітня Суспільному Валерій, друг Дмитра.