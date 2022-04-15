За минулу добу на Сумщині виявили 29 боєприпасів

За минулу добу піротехніки Сумщини виявили та знищили 12 вибухонебезпечних предметів....
13 травня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) було виявлено 7...
травня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) виявили та знищили на території Сумщини...
27 квітня піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) на території Сумщини було виявлено 1153, з них знищено...
За минулу добу на Сумщині виявлено 57 вибухонебезпечних предметів з яких 28 знищено....