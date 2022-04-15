За минулу добу на Сумщині виявили 29 боєприпасів 22 травня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Серед виявленого артилерійські снаряди, сигнальні патрони та гранатометні постріли. Небезпечні знахідки було виявлено на території Роменського, Конотопського та Охтирського районів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявленні таких предметів ні в якому разі не торкайтесь їх, не намагайтесь перенести або розібрати. Відійдіть на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.