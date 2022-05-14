На Путивльщині простилися з полеглим героєм Даніїлом Огулою 21 травня Путивльська громада провела в останню путь ДАНІЇЛА ОГУЛУ, ще одного Героя, який поліг за нашу свободу та незалежність.

Висловлюємо глибокі співчуття та слова підтримки родині та близьким. Вічна світла пам‘ять Герою! Наша громада зі скорботою та вдячністю збереже пам’ять про його подвиг. Герої не вмирають! Путивльська Громада