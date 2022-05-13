За минулу добу вогнеборці Сумщини тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 1 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що на площі до 20 кв. м горить сміття та залишки сухої рослинності.
О 16:16 загоряння локалізували, а о 16:28 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.
Цього ж дня схожі випадки мали місце в м. Шостка та в м. Суми, а площі пройдена вогнем склала більше 2 га.
Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 13 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області