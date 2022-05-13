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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:29

За минулу добу вогнеборці Сумщини тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності

За минулу добу вогнеборці Сумщини тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 1 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що на площі до 20 кв. м горить сміття та залишки сухої рослинності.

О 16:16 загоряння локалізували, а о 16:28 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожі випадки мали місце в м. Шостка та в м. Суми, а площі пройдена вогнем склала більше 2 га.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 13 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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