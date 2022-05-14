Мешканці окупованих територій активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України

Після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах рф.

До російських окупаційних адміністрацій з москви надійшла термінова вказівка проводити невідкладні заходи з підняття бойового духу окупантів у військових підрозділах та серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави.

Нещодавно в так званому “МВД ДНР” відкрилася виставка “Нацизм на Украине”. Як завжди бездарно окупанти намагаються видати предмети часів Другої світової війни, як особисті речі сучасних захисників України. Інформацію про злочинну діяльність причетних до її відкриття осіб, за власною ініціативою, було передано до органів української влади одразу кількома десятками патріотично налаштованих донеччан.

Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців та їх поплічників буде викрито, та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України