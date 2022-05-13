Серед загиблих внаслідок авіаудару по селищу Десна на Чернігівщині є шосткинець Під час авіаудару по навчальному центру у Десні, який російські війська нанесли 17 травня, загинув шосткинець Віталій Гриценко.

10 квітня йому виповнилося 33 роки. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook представниця Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Якубенко. Віталій Гриценко закінчив шосткинській Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба та Сумський державний університет, пише shostkanews.city.

Відразу після закінчення вишу прийшов працювати інженером-конструктором на шосткинське фармацевтичне підприємство «ФАРМХІМ». У 2014 році Віталій Гриценко вже був мобілізований. Лейтенант. Командир взводу.

«Тоді, з початком проведення АТО десь близько 10% працівників заводу були мобілізовані. Частина з них була в АТО. Один з робітників був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеню. Весь колектив підприємства дуже чекав на повернення своїх колег і допомагав армійцям. На щастя, всі повернулися живими та неушкодженими. Але не на цей раз…. Росія, яка розпочала цю кляту війну, утилізує своє біосмиття, їм не шкода своїх чоловіків, бо споконвіку укорінювали думку «бабы еще нарожают».

У нас же гине генофонд нації – красиві й розумні чоловіки, які несли у всесвіт добро та світло

Плачу за Віталіком, який пішов у засвіти у віці Ісуса Христа, щоб відновилася та воскресла з болю та попілу Україна. Щирі співчуття батькам, родині та колективу підприємства «ФАРМХІМ», - йдеться у повідомленні Лариси Якубенко.

Від ворожої атаки по Десні, яка відбулася вранці 17 травня, загинули 11 людей, 14 отримали поранення.