Співробітники «АТБ» по всій Україні вийшли на роботу у вишиванках, а мережа поповнилася новими магазинами Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і цінність як прояв унікальної української ідентичності та стійкості.

Як побачили відвідувачі магазинів мережі, співробітники «АТБ» у цей святковий день змінили фірмову уніформу на яскраві самобутні вишиванки. У пресслужбі корпорації «АТБ» уточнили, що така патріотична ініціатива до Дня вишиванки була реалізована співробітниками в національному масштабі – у всіх магазинах мережі, що нині працюють.

«Святкування Дня вишиванки в нинішньому році є особливим. Після початку війни вишиванка отримала нові сенси. Зараз це не тільки культурний і генетичний код нації – це оберіг кожного українця, справжня броня, яка на духовному рівні захищає нас від «руzкого мира», варварства та тьми, — прокоментував святкову акцію на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, генеральний директор корпорації «АТБ». – Це одяг вільних і нескорених людей. Наш провідник у мирний і світлий час, який настане після нашої загальної Перемоги! Ми раді бачити всіх друзів і колег у гарних вишиванках: від Львова до Дніпра, від Сум до Одеси у більш ніж тисячі наших магазинів, які сьогодні працюють і відновлюють свою роботу майже у всіх регіонах країни. Одягати вишиванку — це бути відповідальним українцем!».

Символом стійкості українців до викликів воєнного часу та протистояння ворогу стає також швидке відновлення роботи магазинів мережі «АТБ» на безпечних і звільнених від окупантів територіях України. Як повідомили в компанії, у Київській області щодня відновлюють роботу раніше закриті магазини – до кінця травня планують відкрити всі.

У безпечних і звільнених населених пунктах Харківської області «АТБ» також відновлює поставки продуктів і товарів першої необхідності – тут відкриваються ще два магазини, що раніше були тимчасово закриті через воєнну загрозу.

У Львові 20 травня своїх перших відвідувачів зустрічає новий магазин «АТБ» у фірмовому «чорному форматі» — це вже третій новий магазин мережі, відкритий на заході країни за час протистояння України російському вторгненню.

Крім стрімкого відновлення роботи магазинів мережі та її розширення, корпорація «АТБ» та її засновники надають величезну гуманітарну підтримку українцям і захисникам нашої країни. Сума гуманітарної допомоги українцям від корпорації «АТБ» від початку воєнного вторгнення російських військ на територію України перевищила 200 мільйонів гривень. Ці кошти компанія направляє на допомогу мирним жителям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям і притулкам для біженців.

У межах реалізації корпорацією «АТБ» національного проєкту зі збирання у своїх магазинах для підрозділів ВСУ та ТрО гуманітарної допомоги, продуктів і екіпірування захисникам України передано понад 100 тонн життєво важливих вантажів, які команда мережі часто доставляє самостійно в місця, де у цьому є найбільша потреба.

Співвласники корпорації «АТБ» Євген Єрмаков і Віктор Карачун допомогли придбати та передати медикам лікарні імені Мечникова в Дніпрі обладнання для операційних, а співробітники «АТБ» доправили цей дарунок, що став складовою масштабних гуманітарних проєктів корпорації. Крім цього, співвласники корпорації «АТБ» закупили власним коштом автомобілі для ВСУ, ТрО й екстрених служб на 100 млн грн.: понад 130 одиниць позашляховиків і спецавтомобілів, серед яких новенькі Mercedes Unimog і пікапи Mitsubishi L200, співвласники «АТБ» передали для потреб військових адміністрацій регіонів, воїнам ВСУ та ТрО, а також для екстрених служб, зокрема Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській і Дніпропетровській області та місті Кривий Ріг.