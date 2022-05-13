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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:33156

Справа російського солдата-вбивці: суд пішов у нарадчу кімнату

Судді Солом'янського районного суду міста Києва пішли у нарадчу кімнату, щоб оголосити вирок російському військовому - командиру відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії з Московської області сержанту 21-річному Вадиму Шишимаріну.

За даними слідства, Шишимарін 28 лютого вбив беззбройного мешканця селища Чупахівка Сумської області 62-річного Олександра Шеліпова, який вів узбіччям дороги велосипед.

Рішення мають оголосити 23 травня о 12:00.

Прокуратура просить засудити російського військового до довічного ув'язнення.

На суді російський окупант попросив пробачення в дружини вбитого Катерини Шеліпової.

Виступ Шишімаріна у судових дебатах був коротким, пишуть "Ґрати".

"Я щиро каюсь у тому, що зробив. На той момент я нервувався, йшли бойові дії, і не хотів убивати. Але так сталося. Згодом я зрозумів, що краще здатися у полон", - заявив росіянин.

Вадим Шишимарін - перший російський військовий, який постав перед українським судом за воєнні злочини. Слухання у його справі розпочалися 13 травня.

4 травня СБУ опублікувала відео, на якому Шишимарін зізнається у воєнних злочинах.

Право
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