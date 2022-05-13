Справа російського солдата-вбивці: суд пішов у нарадчу кімнату

За даними слідства, Шишимарін 28 лютого вбив беззбройного мешканця селища Чупахівка Сумської області 62-річного Олександра Шеліпова, який вів узбіччям дороги велосипед.
Рішення мають оголосити 23 травня о 12:00.
Прокуратура просить засудити російського військового до довічного ув'язнення.
На суді російський окупант попросив пробачення в дружини вбитого Катерини Шеліпової.
Виступ Шишімаріна у судових дебатах був коротким, пишуть "Ґрати".
"Я щиро каюсь у тому, що зробив. На той момент я нервувався, йшли бойові дії, і не хотів убивати. Але так сталося. Згодом я зрозумів, що краще здатися у полон", - заявив росіянин.
Вадим Шишимарін - перший російський військовий, який постав перед українським судом за воєнні злочини. Слухання у його справі розпочалися 13 травня.
4 травня СБУ опублікувала відео, на якому Шишимарін зізнається у воєнних злочинах.