Справа російського солдата-вбивці: суд пішов у нарадчу кімнату

За даними слідства, Шишимарін 28 лютого вбив беззбройного мешканця селища Чупахівка Сумської області 62-річного Олександра Шеліпова, який вів узбіччям дороги велосипед.

Рішення мають оголосити 23 травня о 12:00.

Прокуратура просить засудити російського військового до довічного ув'язнення.

На суді російський окупант попросив пробачення в дружини вбитого Катерини Шеліпової.

Виступ Шишімаріна у судових дебатах був коротким, пишуть "Ґрати".

"Я щиро каюсь у тому, що зробив. На той момент я нервувався, йшли бойові дії, і не хотів убивати. Але так сталося. Згодом я зрозумів, що краще здатися у полон", - заявив росіянин.