На Сумщині власник арсеналу зброї застрелив знайомого

Ввечері 15 травня до поліції надійшло повідомлення про вогнепальне поранення 60-річного чоловіка. На місце події негайно виїхали працівники поліції, які у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили обставини події та особу зловмисника.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні між чоловіком та його товаришем виник конфлікт на побутовому підґрунті, в результаті якого 49-річний глухівчанин здійснив декілька пострілів з невстановленої зброї в бік опонента та його сина. Після чого зловмисник з місця події зник в невідомому напрямку.

Поранені були госпіталізований до лікарні, де внаслідок отриманих тілесних ушкоджень один з них помер. Під час проведення досудового розслідування у рамках відкритого кримінального провадження, поліцейські провели обшук за місцем мешкання правопорушника. За результатами проведення якого було вилучено: 2 підствольних гранатомета, 4 глушники до стрілецької зброї, 51 мисливський набій 16 калібру, 4 револьвери, 3 барабани до револьверів, 7 самозарядних пістолетів, ракетницю та 16 набоїв до неї, 4 «обрізи», 2 пістолета-кулемета та 6 магазинів до нього, 2 одиниці автоматичної зброї та 13 магазинів до неї, 4 самозарядних гвинтівки та 6 магазинів до неї, більше 3000 набоїв різного калібру,а також гранату та два запали.

Завдяки вжитим заходам поліцейським вдалось встановити місцезнаходження зловмисника та затримати його. Наразі чоловіку вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А також під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено про підозру у вчинені злочинів передбачених статтями 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та 263 (Придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області