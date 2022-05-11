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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:33455

На війні загинули двоє путивлян

Знову чорна звістка прийшла на Путивльщину. повідомив мер Путивля Костянтин Гаврильчук.

12 травня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області в результаті поранень, несумісних з життям, загинув Даніїл ОГУЛА. Народився в м.Донецьк, з 2009 року проживав у м.Путивль.

14 травня під час виконання бойового завдання віддав своє життя Назар МАЙСЮК. Народився в с.Рівне, проживав у м.Путивль.

Захисники України пройшли строкову військову службу. Проявивши рішучість, обидва підписали контракти зі Збройними Силами України: Даніїл - у 2019 році, Назар – у 2021 році.

Схиляємо голову перед пам’яттю Героїв.

Висловлюємо глибоке співчуття родинам загиблих воїнів і всім, хто знав Даніїла та Назара.

Пам'ять про Героїв-захисників вічно житиме в наших серцях. Вони були, є і будуть справжніми синами України.

Общество
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