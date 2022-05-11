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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:29348

Сумські патрульні врятували чоловіка, який стрибнув з мосту в крижану воду (відео)

Учора пообіді на вулиці Івана Харитоненка патрульних зупинив схвильований чоловік.

Він повідомив, що щойно став свідком того, як літній громадянин, ймовірно, намагаюсь вчинити самогубство, стрибнув із мосту.

Крижана вода не стала на заваді, коли йшлося про життя людини. Патрульні поліцейські Вадим Матвєєв та Андрій Науменко миттєво кинулися рятувати чоловіка. Вони виявили громадянина під мостом і витягли його на берег. На щастя, 73-річний чоловік дихав. Охоронці порядку одразу ж викликали лікарів, які шпиталізували його з ознаками переохолодження.

Мокрі, але щасливі, бо змогли і встигли врятувати ще одне життя. Дякуємо нашим патрульним за швидку реакцію, злагодженість дій та відданість своїй справі.

Право
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