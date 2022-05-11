На Сумщині виявили водія з проблемним авто, підробними документами та в стадії наркотичного сп’яніння Правоохоронці виявили автомобіль «Volkswagen Passat», водій якого мав ознаки наркотичного сп’яніння та ще й використав завідомо підроблений документ. До того ж, транспортний засіб був з ознаками підробки номерів вузлів та агрегатів.

Під час патрулювання території Сумського району, працівники групи реагування патрульної поліції у селі Верхня Сироватка виявили автомобіль, який на перший погляд мав технічні несправності. В ході спілкування з 26-річним керманичем автомобіля поліцейські виявили, що останній мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Крім того, під час перевірки документів було знайдено невідповідність записів у реєстраційних документах із номерами вузлів та агрегатів автомобіля, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки.

Пояснити даний факт житель Сумського району так і не зміг.

Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а на місце події була викликана слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а сам автомобіль доставили на штраф-майданчик.

Наразі за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) та за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області