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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:58426

рашистська орда продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини

Про обстріли України зі сторони рф повідомляє Оперативне командування "Північ".

Ворог продовжує обстрілювати з боку російської федерації прикордонні населені пункти Сумщини.

 
Так, сьогодні близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку рф в районі Есмані.
 
З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території рф.
 
Близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Общество Обстріл Російсько-українська війна
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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