рашистська орда продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини Про обстріли України зі сторони рф повідомляє Оперативне командування "Північ".

Ворог продовжує обстрілювати з боку російської федерації прикордонні населені пункти Сумщини.

Так, сьогодні близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку рф в районі Есмані.

З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території рф.

Близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.