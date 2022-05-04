рашистська орда продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини

Ворог продовжує обстрілювати з боку російської федерації прикордонні населені пункти Сумщини.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
Сьогодні вранці ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини....
Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти на Сіверському напрямку з території російської федерації....
Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА....
Окупант отримав від свого батька орден Мужності, медаль "За відвагу", орден "За заслуги перед Батьківщиною" та медаль Жукова....
Оперативна інформація станом на 18.00 04.05.2022 щодо російського вторгнення...