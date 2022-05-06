У війні з рашистами загинули три бійці 27 реактивної артилерійської бригади Про це повідомляється на сторінці 27 реактивної артилерійської бригади у Фейсбуці.

І знову цей пекучий біль втрати... 12 травня сталося непоправне, внаслідок ворожого обстрілу загинули троє бойових побратимів, троє вірних синів своєї Батьківщини. Сержант КУЦЕНКО Сергій Іванович Солдат ІЩЕНКО Вадим Іванович Солдат ЧІКІТКІН Юрій Сергійович Схиляючись у скорботі, командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблих. Герої не вмирають! Ви назавжди у наших серцях.