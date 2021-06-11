На Сумщині чоловік вирішив нажитись на односельчанині

По допомогу до поліцейських звернувся чоловік та повідомив, що невідомий проник до його сараю та викрав звідти його двоколісний транспортний засіб.
У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець. У скоєному він зізнався та пояснив свій вчинок бажанням збагатитися за чужий рахунок.
Працівники поліції повернули власнику велосипед, а стосовно зловмисника відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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