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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:42146

На Сумщині чоловік вирішив нажитись на односельчанині

Менше доби знадобилося співробітникам відділу поліцейської діяльності №1 (с. Велика Писарівка) аби встановити особу зловмисника, розшукати його та повернути власнику викрадений велосипед.

По допомогу до поліцейських звернувся чоловік та повідомив, що невідомий проник до його сараю та викрав звідти його двоколісний транспортний засіб.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець. У скоєному він зізнався та пояснив свій вчинок бажанням збагатитися за чужий рахунок.

Працівники поліції повернули власнику велосипед, а стосовно зловмисника відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право Кража велосипеда
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