Роменщина попрощалась з захисником України

Про це повідомляється на сторінці 27 реактивної артилерійської бригади у Фейсбуці....
Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці міський голова Шостки Микола Нога....
У Глухові провели в останню дорогу командира взводу розвідників 15 окремого мотопіхотного батальйону Миколу Максимова....
Під Попасною загинув молодий Герой Роменщини Микола Дем’янченко...
П’ятого травня під час виконання службових обов’язків з захисту свободи, незалежності та територіальної цілісності України загинули троє прикордонників із Білопільщини....