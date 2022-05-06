Роменщина попрощалась з захисником України Сьогодні Роменщина провела в останню путь Героя російсько-української війни Шостака Олександра Андрійовича

Олександр народився в м.Ромни.

Навчався в школі № 4, потім - у Роменському Коледжі СНАУ

Захоплювався спортом, з дитинства займався важкою атлетикою

В квітні 2021 року Олександр підписав контракт на проходження військової служби. Був направленний для несення служби до 1-шої окремої танкової Сіверської бригади, яка одна з перших прийняла на себе вогонь ворога, що 24 лютого 2022 року підступно розпочав повномасштабну війну проти України

27.02.2022 старший стрілець механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти батальйону, старший солдат Шостак О.А. загинув при виконанні бойового завдання, захищаючи м.Чернігів

Олександрові назавжди 47...

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