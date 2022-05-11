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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:1670

Для підтримки бізнесу на порталі Дія запускають грданти

Від російського вторгнення в Україну сотні українських підприємств вимушені були припинити свою роботу або скоротити діяльність у рази. Тому, щоб фінансово допомогти власникам малого бізнесу, які постраждали від збройної агресії рф, Мінцифра запускає гранти на порталі Дія.

Відучора мікро- та малі підприємства можуть подаватися на отримання мікрогрантів вартістю 125 000 грн (4000 євро).

Подати заявку на мікрогранти можуть підприємства, які:

- зареєстровані не пізніше від 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях,
-  тимчасово перемістилися з цих областей або
- постраждали внаслідок бойових дій та можуть це підтвердити

Пріоритет надаватиметься компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для цивільних та військових України.

Подати заявку можна на порталі Дія за посиланням.

Гранти стали доступні завдяки фінансуванню Європейським Союзом та урядом Німеччини через програму технічної підтримки «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку в Україні реалізовує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, (GIZ) GmbH. Ініціатори: Програма «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» cпільно з Мінцифрою, Мінекономіки, порталом Дія, Офісом з розвитку підприємництва та експорту і Дія.Бізнес. Партнер-виконавець: Фонд Східна Європа.

Экономика Гранти для бізнесу в
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Для підтримки бізнесу на порталі Дія запускають грданти
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