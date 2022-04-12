У Сумах на гарячому затримали магазинних крадіїв (Відео)

Приглядаючи за домоволодінням своєї родички, хлопець вирішив збагатитись та продав мопед без згоди господині. Правоохоронці не лише викрили зловмисника, а...
Електрокосарку, гайкові та розвідні ключі, алюмінієві бідони, водяні крани викрав з домоволодіння багатодітної матері житель Глухова, завдавши власниці збиток на...
Зловмисниця вирішила збагатитися за чужий рахунок та викрала з нежилого будинку телевізор. Проте уникнути покарання їй не вдасться, оскільки правоохоронці...
У Глухові поліцейські викрили чоловіка, який обікрав орендоване житло....
У Шостці дільничні офіцери поліції викрили чоловіка, який викрав гроші з чужої банківської картки....