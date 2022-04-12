У Сумах на гарячому затримали магазинних крадіїв (Відео) Вночі охоронці порядку отримали інформацію про підозрілих чоловіків, які намагаються потрапити до одного з магазинів на проспекті Михайла Лушпи.

За лічені хвилини патрульні прибули за вказаною адресою. Двері до приміщення магазину були пошкоджені. Поліцейські затримали на місці події 46- та 48-річних чоловіків, які саме вправно складали цигарки до наплічника.

На місце події інспектори одразу ж викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Наразі відомо, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ.