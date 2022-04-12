Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:4531

У Сумах на гарячому затримали магазинних крадіїв (Відео)

Вночі охоронці порядку отримали інформацію про підозрілих чоловіків, які намагаються потрапити до одного з магазинів на проспекті Михайла Лушпи.

За лічені хвилини патрульні прибули за вказаною адресою. Двері до приміщення магазину були пошкоджені. Поліцейські затримали на місці події 46- та 48-річних чоловіків, які саме вправно складали цигарки до наплічника.
На місце події інспектори одразу ж викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Наразі відомо, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ.
Право Кража
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Путивльщині зловмисник вкрав у сестри мопед
Вчера 13:45

На Путивльщині зловмисник вкрав у сестри мопед

Приглядаючи за домоволодінням своєї родички, хлопець вирішив збагатитись та продав мопед без згоди господині. Правоохоронці не лише викрили зловмисника, а...

У Глухові зловмисник обікрав вагітну багатодітну жінку
11.05.2022 09:31

У Глухові зловмисник обікрав вагітну багатодітну жінку

Електрокосарку, гайкові та розвідні ключі, алюмінієві бідони, водяні крани викрав з домоволодіння багатодітної матері житель Глухова, завдавши власниці збиток на...

На Охтирщині зловмисниця привласнила чужий телевізор
10.05.2022 11:09

На Охтирщині зловмисниця привласнила чужий телевізор

Зловмисниця вирішила збагатитися за чужий рахунок та викрала з нежилого будинку телевізор. Проте уникнути покарання їй не вдасться, оскільки правоохоронці...

У Глухові молодик обікрав орендовану квартиру
09.05.2022 15:43

У Глухові молодик обікрав орендовану квартиру

У Глухові поліцейські викрили чоловіка, який обікрав орендоване житло....

У Шостці зловмисник крав гроші з чужої банківської картки
12.04.2022 14:31

У Шостці зловмисник крав гроші з чужої банківської картки

У Шостці дільничні офіцери поліції викрили чоловіка, який викрав гроші з чужої банківської картки....

Новости

Для підтримки бізнесу на порталі Дія запускають грданти
Сегодня 16:16
У Сумах на гарячому затримали магазинних крадіїв (Відео)
Сегодня 15:45
На Конотопщині свідомі громадяни здають незареєстровану зброю
Сегодня 15:10
Путивльські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків та боєприпасів
Сегодня 14:39
За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 7 та знищили 5 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 14:26
Сумський письменник став лауреатом «Книжки року’2021»
Сегодня 13:38
З понеділка в Сумах продовжиться видача продуктових наборів
Сегодня 12:44
Війна загострила проблеми зайнятості жителів Сумщини
Сегодня 11:55
На Сумщині окупанти пошкодили 11 медзакладів
Сегодня 10:51
Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 227 дітей
Сегодня 10:21
Суми попрощаються з загиблим на війні героєм
Сегодня 09:56
У Путивлі чоловік наловив риби на кримінальну статтю
Сегодня 09:49
view counter

Статьи

Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
Сегодня 09:35
"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
Вчера 19:15
Мер Охтирки Павло Кузьменко: Ми стали рашистам наче кістка в горлі
Вчера 16:00
"Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою". Бійці самооборони Сум потребують фінансової підтримки
Вчера 08:51
"Як її не вбило, не знаю" — мешканці селища Вороніж про обстріл літаками РФ
12.05.2022 13:01
Управління з питань праці роз’яснює: порядок надання відпусток в умовах воєнного стану
12.05.2022 12:32
"Стріляли і вранці, і вночі" – мешканці Білопілля і району про обстріли з російської сторони
12.05.2022 10:43
Єврейський цвинтар у Глухові, який постраждав від обстрілів рашистів, почали упорядковувати
12.05.2022 10:17
Про альтернативні способи звернення до суду
11.05.2022 12:52
«У нас біда – ніколи не караємо зло до кінця». Інтерв’ю з мером Конотопа, який заборонив УПЦ МП
11.05.2022 12:10
Як регулюються трудові відносини в умовах воєнного часу
11.05.2022 12:07
Постраждалі від вибухонебезпечних предметів, отримають одноразову компенсацію
11.05.2022 11:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.