У боях з російськими окупантами загинув житель Глухова Олександр Ступаченко Ще одна чорна звістка прилетіла у Глухів: у боях з російськими окупантами загинув житель громади Олександр Олександрович СТУПАЧЕНКО ( 14.02.1986 – 10.05.2022).

Гідний син українського народу, відважний воїн – його ім’я золотими літерами вже вписано в історію перемоги. Світ дивується надлюдському спротиву ЗСУ, часом не розуміючи, що дає сили нашим воїнам ставити Україну понад усе. А ми знаємо: воїни люто нищать ворога, не шкодуючи свого життя, бо за ними – рідна земля.

Старший сержант Олександр Ступаченко був командиром розвідувального взводу 16 окремого мотопіхотного батальйону 58 омпб. Героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині від отриманих мінно-вибухових травм.

36-річний глухівчанин у Збройних Силах України був з 2016 року. Це був його зрілий і вмотивований вибір. Олександра виховувала бабуся, яка вклала в онука все найкраще. Хлопець закінчив Глухівську школу-інтернат, навчався у ВПУ, зараз заочно навчався у Глухівському коледжі СНАУ. Кілька років працював у росії, де живуть його рідні. Але повернувся додому і своє майбутнє бачив тільки тут. Був щасливий, коли у першому шлюбі народилась донька.

Його характеризують як мужнього воїна, холоднокровного, жорсткого до ворога бійця. В той же час – надзвичайно м’якого і люблячого батька, прекрасного товариша, чудового чоловіка.

Про дату прощання у Глухові з героєм буде оголошено додатково.

Слава воїну ЗСУ! Вічна пам'ять!

Глухівська міська рада