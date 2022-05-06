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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:43361

Енергетики Сумщини долають наслідки негоди

Увечері 12 травня Сумщиною прокотилася негода. Дощ і сильний шквальний вітер завдали пошкоджень електромережам.

Зараз бригади АТ "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі, докладаючи всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання.
Зауважимо - роботи з відновлення електропостачання повинні виконувати лише фахівці енергокомпанії.
Не намагайтесь самостійно відновити електропостачання!
Організуйте охорону пошкодженого електрообладнання до прибуття ремонтної бригади.
Якщо ви стали свідком пошкодження електрообладнання або побачили обірваний провід, негайно повідомте про це до кол-центру АТ ''Сумиобленерго'': 0 (800) 300-247 (цілодобово, безкоштовно), (0542) 659-659.
Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася через складні погодні умови.

АТ "Сумиобленерго"

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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