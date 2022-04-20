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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:16101

У Шостці двоє громадян довірилися псевдобанкірам

Лише за минулу добу до Шосткинського районного управління поліції звернулися двоє громадян, які постраждали від телефонних аферистів.

В обох випадках заявники назвали невідомим телефонним співрозмовникам коди із банківських смс – повідомлень, після чого з їх рахунків зникли тисячі гривень.  
   
У поліції за даними фактами відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках яких вживаються заходи щодо встановлення осіб аферистів.  
 
Правоохоронці звертаються до громадян з проханням недовіряти інформації, отриманої телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують з банку та просять коди з смс- повідомлення для проведення фінансових операцій, підвищення безпеки вашого рахунку, відновлення дії банківської картки, підвищення кредитного ліміту, – не погоджуйтесь. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі.
Право Шахрайство
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