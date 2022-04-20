У Шостці двоє громадян довірилися псевдобанкірам

Місцева жителька виконала інструкції невідомого співрозмовника для нібито розблокування її банківської карти. А згодом з’ясувала, що потрапила у шахрайську пастку,...
Жертвою відомої шахрайської схеми «ваша родичка в поліції» стала 92-річна жителька одного з населених пунктів на Шосткинщині....
До поліції звернулась 52-річна жінка та повідомила про зникнення грошових коштів з двох її банківських карток....
Поліцейські викрили жінку, яка шахрайським шляхом заволоділа чужим гаджетом...
Кіберполіція застерігає українців від шахрайства, яке пов’язане з виплатами матеріальної допомоги вимушеним переселенцям...