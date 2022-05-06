Роменщина прощалася с Героєм російсько-української війни Миколою Дем'янченком 8 травня старший солдат, старший телефоніст автоматичної телефонної станції вузла зв'язку взводу бойового та матеріального забезпечення в/ч 3051 Дем'янченко М.С., потрапивши під мінометний обстріл ворожих сил під м.Попасна Луганської обл., отримав поранення, несумісні з життям...

Микола народився в м.Ромни Сумської обл.

Навчався в школі № 1, потім продовжив навчання в Роменському Коледжі СНАУ за спеціальністю "Фінанси і кредит". Згодом вступив до Сумського національного аграрного університету, який успішно закінчив, ставши дипломованим фінансистом з магістерським ступенем освіти

Був душею компанії, щирим і відкритим, гарним другом

Після закінчення навчання проходив службу в лавах Національної гвардії України, де підписав контракт на військову службу

В 2021 році служив в зоні ООС, де брав участь в бойових діях

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Микола разом із підрозділом, де проходив службу, боронив Сумщину

В квітні 2022 року він підпав під ротацію військовослужбовців його військової частини, яка з січня 2022 року брала участь в боях за Луганщину

08.05.2022 старший солдат, старший телефоніст автоматичної телефонної станції вузла зв'язку взводу бойового та матеріального забезпечення в/ч 3051 Дем'янченко М.С., потрапивши під мінометний обстріл ворожих сил під м.Попасна Луганської обл., отримав поранення, несумісні з життям...

Родина втратила сина і брата, дружина - чоловіка...

Миколі назавжди 25 років...

Доземно вклоняємося тобі, наш Світлий Воїне, за те, що не замислюючись, встав на захист нашої Батьківщини. Ти до останнього подиху лишався вірним військовій присязі і своїй країні...

Ми будемо берегти пам'ять про тебе в своїх серцях і молитвах...

Ми ніколи не пробачимо ворогові смертей українців у цій нещадній і несправедливій війні