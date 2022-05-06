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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:58116

У Сумах шукають волонтерів на Ніч музеїв

"Ніч музеїв-2022" відбудеться! Але дещо у іншому форматі.

 Тим не менш, нам ніяк не обійтися без допомоги волонтерів!

Якщо Ти активний, любиш місто Суми та бажаєш допомогти у організації фестивалю "Ніч музеїв" - ця інформація для Тебе!
Що: фестиваль «Ніч музеїв»
Коли: 21 травня
Все, що потрібно – заповнити анкету: https://forms.gle/DC4thrBCKowYzWhh6.
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО КОМАНДИ ВОЛОНТЕРІВ ФЕСТИВАЛЮ «НІЧ МУЗЕЇВ».
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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