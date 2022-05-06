У Сумах рятувальники ліквідували загоряння квартири в п’ятиповерхівці 11 травня о 13:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння квартири на 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку по вул. Праці в обласному центрі.

Про пожежу повідомили сусіди, які відчули різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено відділення 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також автодрабину групи спеціальної пожежної техніки.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено підлогу на площі до 5 кв. м, стіни на площі до 1 кв. м, двоє дверей та меблі. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташовані помешкання. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання.

О 14:06 загоряння локалізували, а о 14:08 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 4 одиниці спеціальної техніки та 13 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області